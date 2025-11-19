「明治神宮野球大会・高校の部・決勝、九州国際大付１１−１神戸国際大付」（１９日、神宮球場）九州国際大付が初優勝。スーパー１年生左腕・岩見輝晟（らいせ）投手が８回２／３を３安打１１奪三振１失点の快投を見せた。勝利目前の九回２死一塁、ベンチから伝令が送られた。岩見は舞台裏を明かす。「楠城監督からの伝令で『自分たちで、どっちが投げるかきめて良いぞ』と言われた。ショートの吉田が『俺たちは来年また神宮