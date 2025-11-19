東京都港区の迎賓館赤坂離宮が１８日夕、児童虐待防止のシンボルマーク「オレンジリボン」にちなみ、オレンジ色にライトアップされた。こども家庭庁が１１月に行っている児童虐待の防止推進キャンペーンの一環で、迎賓館赤坂離宮での実施は初めて。通常は午後５時までとしている前庭の公開時間が１時間延長され、訪れた観光客らは鮮やかに照らされた白亜の宮殿に見入っていた。同庁の担当者は「多くの人の関心が高まり、虐待