タレントで実業家の紗栄子（39）が、18日深夜放送のテレビ朝日系「夫が寝たあとに」（火曜深夜0時15分）に出演。子どもたちのゲーム課金で高額請求が来たエピソードを明かした。紗栄子は17歳の長男と15歳の次男を育てる2児の母。藤本美貴から「（子どもたちが）小学生くらいの時にゲームの課金をしまくって、すごい請求が来たって」と話題を向けられると、「私のカードに紐づいてたんですけど、私が気付かなくて。より課金が加速し