◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディスプロアマ戦（１９日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）メルセデス・ランキング１位の佐久間朱莉（大東建託）が１９日、プロアマ戦で最終調整し、王手をかけている年間女王に向けて抱負を語った。前週の伊藤園レディスは優勝なら無条件で女王が決まる一戦。最終日は１打差２位で出て前半をトップで折り返したが、後半にスコアを落とし、７２と伸ばせず８