楽天の藤井聖投手（２９）が１９日、楽天モバイルパーク宮城で契約交渉に臨み、１０００万円アップの４７００万円でサインした（金額は推定）。会見では先月、第２子となる男児が生まれたことも報告。昇給分について「おむつの消費量えぐいじゃないですか？第２子のおむつにあてます。（第１子も含めて）子供のために使います」と笑顔で明かした。今季は昨季と同じ２２試合に登板も、勝利数は１１勝から６勝へ、投球回数も１