岡山西警察署 大学のクラブ棟に侵入して靴を盗んだとして、岡山市北区の会社員の男(38)が19日、建造物侵入と窃盗の疑いで逮捕されました。 警察によりますと男は10月12日午後3時30分ごろ、岡山市北区の大学のクラブ棟に侵入し、敷地内の通路にあった女子学生（19）の靴1足（時価4000円相当）を盗んだ疑いが持たれています。学生が警察に相談し、盗難被害が発覚しました。 警察の調べに対して男は「大学のクラブ棟に侵入