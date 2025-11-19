アジア株再びマイナス圏に転落、エヌビディア決算と米9月雇用統計を警戒 東京時間14:05現在 香港ハンセン指数 25839.73（-90.30-0.35%） 中国上海総合指数 3938.29（-1.52-0.04%） 台湾加権指数 26607.27（-148.85-0.56%） 韓国総合株価指数 3931.75（-21.87-0.55%） 豪ＡＳＸ２００指数 8454.30（-14.84-0.18%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84911.56（+238.54+0.28%） アジア