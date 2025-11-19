日本時間午後６時１０分から植田日銀総裁、片山財務相、城内経済財政担当相の３者会談が行われ、会談後に片山財務相が取材に応じることになっている。高市氏の自民党総裁就任以降、円安が大きく進行しており、円は対ユーロや対スイスフランで史上最安値を更新している。こうした状況を受け、日本政府・日銀が円安けん制の姿勢を強めるようであれば、円が買われる可能性がある。 また、日本時間午後４時に１０月の英