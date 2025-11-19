日向坂46は19日、高井俐香(18)が19〜21日開催の東京公演を欠席すると発表した。体調不良のためとしている。グループの公式サイトで「11月19日(水)、20日(木)、21日(金)に開催の 日向坂46 ARENA TOUR 2025「MONSTER GROOVE」東京公演に関しまして、高井俐香は体調不良のため欠席させて頂くこととなりました」と報告。「出演を楽しみにされていたお客様にはお詫び申し上げます。皆さまのご理解を賜わります様、宜しくお願い申