群馬県内でも相次ぐクマの目撃を受け、関東管区警察局と県警吾妻署は１７日、上空からドローンでクマを確認する実験を中之条町で行った。今後も実験を続け、見回り活動などで活用できるか検討するという。調査はＪＲ中之条駅から北西に約８６０メートルの空き地で行われた。周囲には林がある一方で、吾妻中央高校や中之条小学校に近く、児童生徒の通学路もある。同署によると、付近では４日と８日にクマの目撃情報があった。