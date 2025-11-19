東京都がスマートフォン向け公式アプリ「東京アプリ」で、本人認証した都民に付与するポイントを、物価高対策として1万円分に増額する方針であることがわかりました。【画像】小池都知事の発言「東京アプリ」は、行政手続きなどがスマホで完結できるようになることを目指し、2月にリリースされました。都は普及のために、マイナンバーカードと連携して本人認証した15歳以上の都民を対象に、7000円分のポイントを付与する予定で