政府が近く決定する経済対策について、20兆円を超える規模で調整していることがわかりました。【映像】経済対策、20兆円を超える見通し政府関係者によりますと、経済対策の規模は、「年収の壁」の引き上げなど、大型減税を含め、20兆円を超える見通しです。これに伴う補正予算案は17兆円を超える額で調整していて、去年の13兆9000億円を大きく超え、コロナ後で最大の歳出となる見込みです。（ANNニュース）