JR北海道は19日、旭川方面の特急列車について、2026年春から「全車指定席化」すると発表しました。これまで混雑することの多かった自由席を廃止し、あらかじめ席を確保するスタイルへ完全移行。これにより北海道内を走るすべての特急列車が「全車指定席」となります。また、変更に合わせて駅で購入できる割引きっぷ「Sきっぷ」などの販売が終了し、インターネット予約「えきねっと」への移行を進めます。もうホームで並ばなくてい