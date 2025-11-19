日本サッカー協会(JFA)は19日、今月下旬の国内活動に参加する日本女子代表(なでしこジャパン)のメンバーを発表した。29日に長崎市のPEACE STADIUM Connected by SoftBankで、FIFAランク9位のカナダ女子代表と対戦する。MF長谷川唯(マンチェスター・シティ)やMF長野風花(リバプール)ら常連組に加え、夏のE-1選手権に参加していたMF成宮唯(INAC神戸レオネッサ)、MF吉田莉胡(INAC神戸レオネッサ)がニールセン監督体制の常連組中心