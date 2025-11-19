B3リーグに所属する立川ダイスは11月19日、エドワード・モリスと契約合意に至ったことを発表した。 現在41歳で帰化選手のモリスは、203センチ108キロのパワーフォワード。スペイン、オーストラリア、デンマークのチームを渡り歩き、2011－12シーズンに当時bjリーグの信州ブレイブウォリアーズで日本のキャリアを始めた。八王子トレインズでBリー