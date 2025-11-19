物語コーポレーションが高い。大和証券は１８日、同社株のレーティング「２（アウトパフォーム）」を継続するとともに、目標株価を４８００円から５０００円に引き上げた。同社の第１四半期（７～９月）の業績は堅調だった。国内は既存店が伸び悩んだが良好で、海外も増益要因に働いた。同証券では２６年６月期から２８年６月期は１５％程度の営業増益が続くとみている。 出所：MINKABU PRESS