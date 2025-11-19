ＢｕｙＳｅｌｌＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓが急反発した。モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券が１８日、バイセルの目標株価を従来の４６００円から６３００円に増額修正した。投資判断は「オーバーウェート」を継続する。業績面では再訪問の強化による訪問粗利の改善や、昨年買収した「福ちゃん」運営会社のＰＭＩなどの効果が想定以上に寄与していると指摘。来期の高い利益成長は株価には十分に織り込ま