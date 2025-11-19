大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のアランマーレ山形は18日（火）、LINE友だち3,000名突破記念としてキャンペーンを実施することをクラブ公式SNSで発表した。 今回のキャンペーンでは、年内に開催されるホームゲームにペア50組100名を招待する企画が実施される。対象となるのは11月22日（土）、23日（日）につるしんアリーナ小真木原で行われるSVリーグ女子第7節の