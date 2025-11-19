秋と春、二度楽しめる桜が長崎市で咲いています。 長崎スタジアムシティと川を隔てた場所にある「浦上川桜回廊」。 やや濃いピンク色の八重咲のサクラが花開き、通る人たちを楽しませています。 これは季節を勘違いした “狂い咲き” ではなく、「アーコレード」という品種で、春と秋の二季咲きのサクラだということです。