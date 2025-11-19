玉置浩二が、2024年から続けてきたコンサートツアーの千秋楽を迎えた。会場は東京ガーデンシアター。故郷楽団とともに歩んだ10年の節目にあたる今回の公演は、ツアーの集大成として特別な意味を帯びていた。大編成バンドによる豊かなアンサンブルと、円熟を深めながらなお挑戦を続ける玉置浩二の歌声。そのすべてが凝縮された一夜が、ゆっくりと幕を開ける。客電が落ち、ステージの中央に置かれたギターだけがピンスポットを浴びて