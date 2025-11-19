超特急やＭ！ＬＫらが所属するスターダストプロモーションのアーティスト集団「ＥＢｉＤＡＮ」の研究生「ＥＢｉＤＡＮＮＥＸＴ」を特集したフォトマガジンの第２弾「ＥＢｉＤＡＮＮＥＸＴＭＡＧＡＺＩＮＥＰＬＵＳ＋２０２５＃０２」が１２月１９日に発売される。６月発売の創刊号は、すでに完売。２号の表紙と巻頭グラビア＆インタビューは、超特急のハルこと柏木悠が担当する。ＥＢｉＤＡＮＮＥＸＴ出身の先輩