芸能事務所・アソビシステムのアイドルプロジェクト「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．」が、プロジェクト発足４周年記念イベント「ＫＡＷＡＩＩＬＡＢ．４ｔｈＡｎｎｉｖｅｒｓａｒｙＳｐｅｃｉａｌＬＩＶＥ」を来年２月１１日〜１５日にＫアリーナ横浜で、３月７〜８日に神戸ワールド記念ホールで開催することが分かった。さらに所属するＦＲＵＩＴＳＺＩＰＰＥＲ、ＣＡＮＤＹＴＵＮＥ、ＳＷＥＥＴＳＴＥＡＤＹ、ＣＵＴ