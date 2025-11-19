18日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）の岡山シーガルズは、22日（土）と23日（日）にシゲトーアリーナ岡山にて行われるSVリーグ女子第7節 群馬グリーンウイングス戦に「WARRIORS」が出演することをクラブ公式SNSで発表した。 「WARRIORS」は環太平洋大学のチアリーディング部で、今年で創立から10年を迎えるチーム。中国・四国チアリーディング選手権