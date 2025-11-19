俳優の永山瑛太が１９日、都内で行われたマクドナルドのストローレスリッド新ＣＭ発表会に出席した。同社は、この日から紙カップ用のフタをストローなしで飲めるものに順次変更し、全国展開する。全国でオンエアされる新ＣＭに出演した永山は「今まで自分が小さい頃からマクドナルドさんが大好きで、生活の一部として通っているお店なので、また新たな展開のＣＭに出られたことは、とても光栄なこと。ＣＭだと一口ぐらいですけ