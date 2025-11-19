◆女子プロゴルフツアー大王製紙エリエールレディスプロアマ戦（１９日、愛媛・エリエールＧＣ＝６５９５ヤード、パー７１）１９年大会覇者で今季国内ツアー６戦目の参戦となる渋野日向子（サントリー）が１９日、プロアマ戦で最終調整した。渋野は前週、米ツアーのアニカ・ゲインブリッジ・ペリカン（フロリダ州）で予選落ち。今週の最終戦・ＣＭＥツアー選手権は出場資格がないため、今シーズンを終え「本当に一番ひどい