ＮＨＫの稲葉延雄会長が１９日、東京・渋谷の同局で定例会見を行い、大みそかの「第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦」（後７時２０分）について言及した。稲葉会長は「放送１００年、戦後８０年と節目の紅白。日本は世界の東の端にあって、先駆けて年が明ける。来年こそ平和に向けて世界が前進するように、メッセージを歌手の皆さんと訴えたい」と期待。個別に応援する歌手については名前を挙げず「立派な歌手のみなさん。盛り上がるの