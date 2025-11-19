お笑いコンビ・コットンが１９日、都内で行われたマクドナルドのストローレスリッド新ＣＭ発表会に出席した。同社は、この日から紙カップ用のフタをストローなしで飲めるものに順次変更し、全国展開する。高校生時代にマクドナルドでアルバイトしていたきょんは、同社の制服に身を包んで登場。「マクドナルドの制服を着るのは２０年ぶり。めちゃくちゃ感動しています」と大喜びした。７月にタレント・まつきりなと結婚。１１