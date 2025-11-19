イチロー氏（５２）＝マリナーズ会長付特別補佐兼インストラクター＝発案による、１００人の参加者と一緒に体験する「ＣＷ−Ｘ×イチロー“ｏｖｅｒ５１”スポーツテスト」が１９日、都内で開催された。企画当時５１歳のイチロー氏の「運動から離れた同世代の方に、再びカラダを動かすきっかけを」という思いから企画された。第１部でスポーツテストが行われ、第２部では自身の体の状態を知る大切さについてトークを展開し