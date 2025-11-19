ボーイズグループBTS（防弾少年団）のメンバー、JUNG KOOK（ジョングク）の自宅に、50代の日本人女性が無断で侵入を試みるという事件が発生した。19日、警察によると、ソウル竜山（ヨンサン）警察署は50代の日本人女性Aを自宅侵入未遂の疑いで立件前調査している。Aは12日から14日の間、JUNG KOOKの自宅に続く玄関ドアのロック装置を数回押した疑いを受けている。通報は14日に入った。Aが帰国したかどうかはまだ把握されていない状