クオールホールディングスグループのアポプラスステーション株式会社が、EDC（電子的データ収集）システムに強みを持つクリンクラウド株式会社の全株式を取得し、子会社化を完了しました。臨床試験支援システムの高い技術力を取り込むことで、グローバル水準のCRO（医薬品開発業務受託）サービス提供を目指す点が最大の魅力です。 アポプラスステーション「クリンクラウド株式会社を子会社化」 株式取得完了日：20