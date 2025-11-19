特定非営利活動法人地域ひといき（大阪府高槻市）が、大阪・関西万博のとある国のパビリオンで使用されていた総額2,000万円相当以上の備品を、日本国内の公益活動団体や個人に無償譲渡する公募を実施しています。「捨てるぐらいなら日本の人たちの役に立てて欲しい」というパビリオン側の想いを繋ぐため、2025年11月23日（日）まで一般公募を行っています。 地域ひといき「2000万円寄贈プログラム」  公募期限：202