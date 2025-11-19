フリーアナウンサーの杉崎美香（47）が19日、自身のインスタグラムを更新。8月に誕生した第2子次男の公園デビューを報告した。「先日お天気のいい日に公園デビュー」とつづり、紅葉の見える公演での次男とのツーショットを披露。「これまではベビーカーに乗ってずーっと寝ていたから、公園というものを知らなかったと思うw」と振り返り、「初めてレジャーシートに降り立った！歩くようになるのが楽しみだなぁ（まだまだ先w）」