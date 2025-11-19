資料レクザムホール（香川県県民ホール）高松市玉藻町 東京藝術大学は、音楽家を目指す全国の子ども達を対象とした「早期教育プロジェクト」に取り組んでいます。2026年2月15日に高松市のレクザムホールで行う金管楽器部門のグループレッスンの受講生を募集しています。 講師は、トランペットが栃本浩規教授と星野朱音演奏講師、ホルンが日髙剛准教授、トロンボーンが古賀慎治教授