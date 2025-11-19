18日発生した大分市の大規模火災で、焼け跡から性別不明の1人が心肺停止の状態で見つかり、その後、死亡が確認されました。【映像】消火活動にあたっている消防士大分県の災害対策本部によりますと、正午すぎ、大分市佐賀関の現場で警察官が性別不明の1人を心肺停止の状態で発見し、その後、死亡が確認されたということです。18日夕方に発生した大規模火災ではこれまでに約170棟が焼け、50代の女性が煙を吸って病院に搬送さ