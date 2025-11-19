狩猟をしていた群馬県藤岡市の男性（６０）がクマに襲われて重傷を負った事故で、地元猟友会や市は１８日、現場近くの同市三波川で雄のクマの死骸を発見し、回収した。死骸には猟銃で撃たれた痕や、男性がナタで抵抗した際にできた傷があり、市は襲ったクマとみている。市の発表によると、猟友会や市職員ら計約１５人が１８日午前７時半からクマを捜し、同９時１０分頃に崖下の沢で体長約１メートル、体重約１００キロのクマの