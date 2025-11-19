アサヒビールとニッカウヰスキーは、竹鶴ピュアモルトの魅力を楽しめる期間限定バー「The TAKETSURU experience(ザ タケツル エクスペリエンス)」を、12月9日から21日までTRUNK (HOUSE) Kagurazakaでオープンする。「The TAKETSURU experience」イメージ2000年に発売した竹鶴ピュアモルトは、シェリー樽熟成の余市モルトと宮城峡モルト、リメード樽熟成の宮城峡モルトをキーモルトとし、余市モルトと宮城峡モルトという異なる特徴