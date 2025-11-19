ふるさと納税は、寄附金額の一部が所得税及び住民税から控除されたうえ、「自己負担2000円で返礼品を受け取れる」制度として人気ですが、寄附できる上限額には厳密なルールがあります。 特に、年収や控除の状況によって上限が変わるため、うっかりオーバーしていたという失敗は珍しくありません。寄附後に気づいた場合、「オーバーした分を取り消しできる？」「来年の税金はどうなる？」と不安