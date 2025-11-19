アメリカのトランプ大統領は18日、サウジアラビアのムハンマド皇太子と会談し、F35戦闘機を売却することで正式に合意しました。サウジアラビアの実権を握るムハンマド皇太子は、およそ7年ぶりにアメリカを訪問し、トランプ大統領と会談しました。両氏はサウジアラビアがアメリカの国防費を新たに負担することなどを定めた「戦略的防衛協定」に署名し、最新鋭のステルス戦闘機F35をサウジに売却することで合意しました。中東でF35を