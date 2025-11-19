石川県能美市で18日夜からクマの目撃が相次いでいて、市が注意を呼びかけています。能美市によりますと、18日午後7時40分ごろ、市が上徳山町の墓地の近くに設置したクマを監視するためのカメラにクマ1頭が映っているのが確認されました。体長は少なくとも1メートル以上とみられます。現場近くにはいしかわ動物園があり、市は周辺住民のほか、動物園にも注意を呼びかけています。一方、19日午前8時40分ごろには、能美市長滝町の山沿