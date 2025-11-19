紙の保険証の新規発行は令和6年12月2日で終了しており、マイナ保険証を中心とした新たな仕組みへの移行が進められています。 2025年12月1日には従来の健康保険証の有効期限が切れる見込みですが、廃止後、医療費が10割自己負担になってしまうのではないかと不安に思う人もいるでしょう。本記事では、有効期限が切れても3割負担で受診するための対処法を解説します。 対処法1：マイナンバーカードの健康保