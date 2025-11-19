韓国の人気音楽グループ「BTS」のメンバー・ジョングク(28)の自宅に複数回侵入しようとしたとして、日本人女性が韓国警察の捜査を受けていることが明らかになった。19日までに複数の韓国メディアが報じた。韓国メディア「中央日報」によると、11月19日、ソウル龍山警察が50代の日本人女性を住居侵入未遂の疑いで捜査。この女性は11月12〜14日の間、ジョングクの自宅玄関ドアのロック装置を複数回押し、内部に侵入しようとした