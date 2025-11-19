中国の国連大使は18日、台湾有事に関する高市首相の発言を批判し、日本が安全保障理事会の常任理事国入りを求める資格は全くないと主張しました。アメリカ・ニューヨークで18日、安全保障理事会の改革について協議する国連総会の会合が開かれました。中国の傅国連大使は会合で、高市首相の台湾有事に関する発言に触れ、「極めて誤りで危険」であり「国際的な正義に対する侮辱で、第二次世界大戦後の国際秩序を損なうものだ」と非難