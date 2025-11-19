職場や、取引先、友人の集まりなど、大人数への贈り物として重宝する「ばらまき手みやげ」。老舗のテッパン商品から、可愛いパッケージが魅力的なニューアイテム、場が盛り上がるユニークなおやつまでを、文筆家の甲斐みのりさんがピックアップ。みんなに喜ばれる、マイ定番ばらまき手みやげを見つけよう。＼喜ばれる！ ／ばらまき手みやげの6ポイント其の一：個包装でも可愛いものを選ぶ其の二：重くなく、持っていきやすいものを