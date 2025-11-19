ロッテは19日、櫻井ユウヤ（昌平高）とさいたま市内のホテルで契約を行った。背番号は『55』。契約金は4,000万円、年俸は560万円。（いずれも金額は推定）櫻井は球団を通じて「指名された時にも感じましたが、プロ野球選手になるんだという実感が、契約を行ってより強まりました。背番号の55はホームランバッターのイメージが強いので、期待に応えられるようにしっかり体を作ってホームラン王を目指したいです」と意気込んだ。