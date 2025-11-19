ＤｅＮＡから海外フリーエージェント権を行使して楽天と契約合意した伊藤光捕手が１９日、横須賀市内のＤｅＮＡの球団施設を訪れ、首脳陣やチームメートら関係者らに別れのあいさつをした。「こういう決断になりましたが、チームにとって若い選手が出てくることはものすごくいいこと。僕の若いときにチャンスをいただいて今まで野球人生を続けられているのも経験している。僕なりにもどこか生きるところがあるんじゃないかと悩