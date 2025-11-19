アデルがプロポーズを発表エンゼルスのジョー・アデル外野手が18日（日本時間19日）、自身のインスタグラムでプロポーズしたことを発表した。「まだ震えてる！親友であり、最愛の人と結婚するのが待ちきれない！」と綴った。26歳のアデルは2025年の今季、自己最多152試合に出場。37本塁打、98打点、OPS.778といずれもキャリアハイの成績を収めた。2017年ドラフト1巡目（全体10位指名）でエンゼルスに入団した当時から、5ツ