ゆかりさんは、1歳半の息子たつきを育てるフルタイムの母。園での謝罪を終え、日常を取り戻せると思っていましたが、相手の取り巻きに自宅へ行くように指示され、再びすべてをかき乱されます。『保育園で慰謝料トラブル』第3話をごらんください。 謝罪を終えたはずのゆかりさんに、久美子さんから自宅にくるよう要求があります…。夫とともに謝罪に向かうが、待っていたのはまさかの「慰謝料請求」。母としての誠意が試される瞬