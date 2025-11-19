１８日午後５時４３分すぎ、大分市佐賀関田中で大規模な火災が発生し、約１７０棟の建物が焼損する被害が出ている。７６歳の男性が安否不明。消防と自衛隊による消火活動が続いている。市によると、焼損面積は約４・９ヘクタール。火災は佐賀関田中の住宅密集地で発生。強風にあおられ、延焼が急速に拡大し、住宅や倉庫など約１７０棟のほか、山林にも燃え移った。現場では消防車両が多数出動し、徹夜での消火活動を行ったが、