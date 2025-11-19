2日の天皇賞・秋で5着だったアーバンシック（牡4＝武井、父スワーヴリチャード）が既に選出されている香港ヴァーズ（12月14日、シャティン芝2400メートル）の招待を受諾することが決まった。19日、シルクホースクラブが発表した。初の海外遠征で昨年菊花賞に続くG1制覇を目指す。前走後は福島県のノーザンファーム天栄で調整を進めている。