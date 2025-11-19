中国の傳聡国連大使は「日本は常任理事国入りを要求する資格はまったくない」と批判しました。中国国営の中央テレビによりますと、傳聡国連大使は現地時間の18日午後、国連安全保障理事会の改革を議論する会議で、高市総理の台湾有事をめぐる答弁について取り上げました。この中で傳聡大使は「台湾は中国の領土の一部だ」と改めて中国の立場を主張するとともに「高市総理の発言は間違っており、非常に危険で中国の内政に粗暴に干渉